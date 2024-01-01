Vergi uzmanı 'moralinizi bozmak istemem' deyip açıkladı: Akaryakıta ve alkole dev ÖTV zammı geliyor

Ozan Bingöl, ÜFE oranında, yaklaşık yüzde 25’in üzerinde zam gelebileceğini belirterek, alkol ve akaryakıt fiyatlarında artış yaşanacağını kaydetti.

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Vergi uzmanı 'moralinizi bozmak istemem' deyip açıkladı: Akaryakıta ve alkole dev ÖTV zammı geliyor

Geçtiğimiz yıl son günü asgari ücretin 17.002 TL'ye çıkarılmasının ardından yeni yıl zamları peş peşe geliyor.

3 Ocak Çarşamba günü aralık ayı üretici fiyat endeksi (ÜFE) verilerinin açıklanmasıyla birlikte akaryakıt ve alkol ürünlerine uygulanan ÖTV tutarlarına 6 aylık ÜFE oranında, yaklaşık yüzde 25’in üzerinde zam gelmesi bekleniyor.

X(eski adıyla Twitter) hesabından paylaşım yapan Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, ÜFE oranında, yaklaşık yüzde 25’in üzerinde zam geleceğini belirtti.

Bingöl şunları söyledi:

"Değerli arkadaşlar yılın son günü moralinizi bozmak istemem ama zamlar bitmeyecek, 3 Ocak tarihinde de devam edecek. Aksi bir karar alınmazsa 3 Ocak 2024 tarihinde otomatik olarak akaryakıt ve alkol ürünlerine uygulanan ÖTV tutarlarına altı aylık ÜFE oranında, yaklaşık yüzde 25’in üzerinde zam gelecektir."

Tüm akaryakıt ürünlerinde de KDV oranı yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkarılınca 16 Temmuz 2023 tarihinde benzin ve motorine 6'şar TL'lik zam gelmişti.

Ayrıca 1 Ocak itibarı ile köprü ve otoyol ücretlerinin fiyatlarında da artışa gidilmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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