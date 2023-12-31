Çalışanların 2024 yılı yemek ve ulaşım bedelleri belli oldu

Resmi Gazete’nin dünkü mükerrer sayısında yayımlan Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Harçlar Kanunu Genel Tebliği ve Gelir Vergisi Genel Tebliği, resmen yürürlüğe girdi.

Buna göre, günlük 110 lira olan yemek parası istisna tutarı 2024 yılı için 170 liraya, 56 lira olan yol parası istisna tutarı da 88 liraya çıktı.

Bu karar ile aylık 4 bin 420 lira yemek parası, 2 bin 888 lira yol parası ödemeleri de vergiden istisna olarak çalışanlara ödenebilecek.

Kaynak: Gerçek Gündem