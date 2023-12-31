2024'e saatler kaldı: Öğretmenlerin aralık ayı ek ders ücretleri hala yatırılmadı!

Öğretmenlerin ek ders saatlerine göre hesaplarına yatırılan 'ek ders ücretleri'nin aralık ayı ödemesi yapılmadı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorunu önümüzdeki hafta çözeceğini açıklamasına rağmen ödemelerin halen yapılmaması öğretmenlerin tepkisini çekti.

Her ayın 5-8'i gibi yatırılan ücretler, aralık ayında diğer ayla karışmaması için yıl sonunda ödenirdi.

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖB-SEN), konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Ek ders ücretleri bir önceki ay öğretmenin girdiği ek derslerin ücretidir. Tüm kamu kurumlarında olduğu gibi Milli Eğitim Bakanlığı’nda da 2023’ün hesap kesimi yapılırken bu ilçeler para nakli istememiş. Kimi ilçelerin de istediği ama merkezden gönderilmediği söylendi ama bürokraside veya iletişimde bir kopukluk var. İlçe milli eğitim müdürlükleri istemeyince 2023 bütçesi kapanmış oluyor. Böylelikle bu sorun ortaya çıktı."

2024 yılına girmeye saatler kalmışken ödemelerin ne zaman yapılacağı merak ediliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem