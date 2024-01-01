İstanbul'un enflasyonu açıklandı

İstanbul'da aralık ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 3,52, yıllık bazda ise, yüzde 74,88 oldu.

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İstanbul'un enflasyonu açıklandı

Mega kentin aralık aynı enflasyonu belli oldu.

İstanbul Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da aralık ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 3,52, yıllık bazda ise, yüzde 74,88 oldu.

2023 Aralık ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 3,52, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 2,31 oranında arttı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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