At yarışı bahislerine zam geldi

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) yeni yılın ilk günü müşterek bahis oyunları birim fiyatlarına zam yaptı.

1 Ocak 2024 Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere yeni tarfi şöyle:

6’lı Ganyan birim fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Kocaeli ve Antalya yarışlarında 40 kuruş,

Urfa, Elazığ ve Diyarbakır yarışlarında 30 kuruş,

Yurtdışı yarışlarda 30 kuruş,

5’li Ganyan birim fiyatı: 50 kuruş,

4’lü Ganyan birim fiyatı: 75 kuruş,

3’lü Ganyan birim fiyatı 1 TL,

7’li Plase birim fiyatı: 75 kuruş,

Sıralı 5’li Bahis birim fiyatı: 50 kuruş,

Tabela Bahis oyununda birim fiyat: 60 kuruş,

Sıralı 3’lü Bahis birim fiyatı: 70 kuruş

Ayrıca yine aynı tarihten itibaren geçerli olmak üzere tüm oyunlarda asgari iştirak bilet bedeli 10 TL olacak.

Mayısta 6’lı Ganyan ve 5’li Ganyan oyunlarının birim fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Kocaeli ve Antalya yarışlarında 20 Kuruş’a, Şanlıurfa, Elazığ, Diyarbakır ve yabancı yarışlarda 16 Kuruş’a yükseltilmişti.