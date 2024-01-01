Furkan Karabay, Silivri Cezaevi'nden mesaj gönderdi: Yeni yıla hukuksuzca “terörist” denilerek hapsedilenlerle girdim

3 gündür Silivri 9 Nolu Cezaevi'nde tutuklu bulunan editörümüz Furkan Karabay, "Yeni yıla hukuksuzca “terörist” denilerek hapsedilenlerle girdim, ancak yaptığım gazetecilikten onur duyuyorum. Hepinize iyi yıllar…" dedi.

Furkan Karabay, Silivri Cezaevi'nden mesaj gönderdi: Yeni yıla hukuksuzca “terörist” denilerek hapsedilenlerle girdim

Yazdığı haber nedeniyle 3 gündür tutuklu bulunan editörümüz Furkan Karabay, Silivri Cezaevi'nden yeni bir mesaj paylaştı.

Gazeteci Barış Terkoğlu'nun bugünkü yazısına atıf yapan Karabay, "İstanbul Başsavcısı hakkında tamamen tutanağa dayalı bir haber yaptığım için tutukluyum. Ben gazeteciyim, aktarır, anlatır, belgelerim. Ben başsavcı için “suçludur” yazmadım. Sadece tutanağı aktardım. Ancak, ifademi alan savcı, amiri olan başsavcı hakkında haberimde geçen iddiaların hiçbirinin gerçek olmadığını söyledi. Gelgelelim bütün savcılar aynı şeyi düşünmüyor. Barış Terkoğlu’nun bugünkü yazısında okudum" dedi.

Karabay şöyle devam etti:

"Başsavcının Çağlayan Adliyesi’nde görev yapan eski mesai arkadaşı onu suçlayan bir dilekçeyi HSK’ya vermiş. Beni tutukladılar ama bu dilekçeyi yazan savcı halen görevde! Bu kadarı bile yaşanan hukuksuzluğun çapını gösteriyor. Yeni yıla hukuksuzca “terörist” denilerek hapsedilenlerle girdim, ancak yaptığım gazetecilikten onur duyuyorum. Hepinize iyi yıllar…"

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Furkan Karabay
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