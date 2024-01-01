CHP Adalar Belediye Başkan aday adayı oyuncu Mehmet Esen: Adalar'a anneme baktığım gibi bakacağım

Oyuncu Mehmet Esen, 31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'den Adalar Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu.

12 Punto'dan Arif Hür'e konuşan Esen, seçim sürecine ve projelerine dair özel açıklamalarda bulundu.

Mehmet Esen'in açıklamalarından satır başları:

"Bölgede veteriner kliniği, sokak hayvanları için barınma yerleri inşa edilecek. Kış aylarında canlılar aç ve açıkta kalmayacak.

Yaşlılar için bakım, dinlenme ve sosyalleşme evleri yapacağız. Gerekirse yaşlıları araçla evlerinden alıp gün sonunda yine evlerine bırakacağız. Gün içerisindeki ikramlar ise ücretsiz olacak.

Yurt dışı bağlantılarımı kullanacağım ve Avrupa fonlarından yararlanacağım. Önemli sanatçıları Adalar'a getireceğim. 5 yıl boyunca sanatçılar arasında köprü görevini üstlenmek istiyorum.

Su altı turizmini cazip hale getirmek hedeflerim arasında yer alıyor. Yerel balıkçılık kültürü ve ekonomisinin korunması gerekiyor.

Adalar'ın etrafında balıkların yumurtlayabilecekleri ve büyüyebilecekleri bir alan yaratacağız.

Adalar'da sanatsal ve sportif faaliyetlere katılım ücretsiz olacak. Ayrıca Matematik ve yabancı dil kursları için herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

Günde ortalama 4-5 saat uyuyan birisi olarak hızlı dokunuşlarla tüm sorunları halledeceğim.

1 Eylül 2023'te annem Suzan Esen'i çok sevdiği Burgazada’ya defnettik. Adalar'a anneme baktığım gibi bakacağım."