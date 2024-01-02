‘Şahinler’ suç örgütüne operasyon: 15 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen Kafes-27 Operasyonu’nda ‘Şahinler’ olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonda aralarında örgüt elebaşı İlkay Yılmaz’ın da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kaydetti:

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından “Ulusal Organize Suç Örgütü Elebaşı Sedat ŞAHİN’in adını kullanan”; ŞAHİNLER” olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik Antalya, Kocaeli ve Muğla olmak üzere 3 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-27” Operasyonunda;

Antalya Kaş’taki işletme sahiplerine Kasten Yaralama, Mala Zarar Verme, Tehdit ve Hakaret suçlarıyla baskı kurarak işletmeleri ele geçirdikleri,

Eğlence mekanlarındaki müşterileri tehdit ettikleri, mekanlarda kalabalık şekilde durup gövde gösterisi yaparak mekanlar üzerinde hakimiyet kurdukları,

Bölge işletmelerinden bedelsiz faydalandıkları, para isteyen iş yeri çalışanlarını darp ettikleri ve kalabalık gruplar halinde gezerek halk üzerinde baskı kurdukları tespit edildi

Operasyonda yapılan aramalarda ilk belirlemelere göre; 3 adet ruhsatsız tabancaya ve çok miktarda fişeğe el konuldu.