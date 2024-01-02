Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü 36 yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 36 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu.

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Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü 36 yaralı

Akçadağ Develi Mahallesi'nde İstanbul'dan Malatya'ya giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Medine Turizme ait 44 AK 041 plakalı yolcu otobüsü devrildi.

Aynı istikamette seyreden ve plakası öğrenilemeyen tır da devrilen otobüse çarptı.

Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü 36 yaralı - Resim : 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüs şoförü ile 1’i ağır 36 kişi yaralanırken, Süleyman Savaş Evliyagil, Esma Donak, Gülizar Sarsılmaz ve Abuzer Ak hayatını kaybetti. 36 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü 36 yaralı - Resim : 2
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

Kaynak: AA

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