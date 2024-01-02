DEM Partili Gün cinayetinde 3 isim 23 gündür bulunamadı!

Şırnak'ın Uludere ilçesinde bağlı Taloka köyünde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Şenoba Belde Belediye Meclis üyesi ve parti yöneticisi Ahmet Gün, 11 Aralık 2023'te oğlu Abdurrahim Gün ve yeğeni Mahmut Gün ile birlikte silahlı saldırıya uğradı.

Cinayete ilişkin 3 isim 23 gündür bulunamadı.

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden DEM Partili Ahmet Gün'ün ailesinin avukatı Özüm Vurgun "Faillerin yakalanmamaları korundukları anlamına gelmekte" ifadelerini kullandı.

Uludere Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında emekli korucu Enver Babat (60), Ömer Yarar ile korucu Sıddık Babat ve oğlu Ebubekir Babat hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Emekli korucu Enver Babat, 11 Aralık’ta gözaltına alındı ve "kasten öldürme” suçundan tutuklandı. Soruşturma sürerken diğer 3 isim halen yakalanmadı. Saldırıdan sağ kurtulanlar, kendilerine saldıran 4 ismin yanı sıra, saldırının azmettiricisi olarak emekli korucubaşı Şeymuz Babat’a işaret etti. Ancak adı 1990’lı yıllarda köy yakmalar ve faili meçhul cinayetlerle anılan Şeyhmuz Babat hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmadı. MA'ya konuşan Ahmet Gün’ün ailesinin avukatı Özüm Vurgun, müvekkillerine dönük saldırıların 14 Mayıs seçimleri sürecinde başladığına dikkat çekti.

Birgün’ün aktardığına göre, Olay gününde rızasıyla teslim olan eski korucu Enver Babat dışında diğer 3 failin kaçtığını hatırlatan Vurgun, cinayetten 2 gün sonrada da dosya içen gizlilik kararı alındığını belirtti. Dosyadan anladıkları kadarıyla “suçu bir kişinin üzerine yıkıp diğer faillerin kurtarılması” bakışı hakim olduğunu söyleyen Vurgun, “Görülen o ki Babat ailesi, devletin gücünü kullanarak kendisine orada küçük bir devlet yaratmış ya da yaratmaya çalışmaktadır. Bunları hepsi cezasızlık politikasının sonucudur. Valinin ‘bu siyasi bir cinayet değildir’ söylemini kabul etmiyoruz. Oradaki ambargoyu, oradaki devletleşmeyi görüp de susan, valilik ve kaymakamlığın da bu cinayette ve oradaki yaşanmış her bir cinayette payı vardır. Tabi hiçbir işlem yapılmadı ve jandarmaya haber vermedi” ifadelerini kullandı.