Dışişleri'nden Vatandaşlara Lübnan Uyarısı

Lübnan' seyahat edecek Türk vatandaşları için kritik uyarı geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Lübnan için seyahat uyarımız güncellendi" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Lübnan için seyahat uyarımız güncellendi.

Vatandaşlarımızın elzem olmadığı sürece Lübnan’a seyahat etmekten kaçınmaları;

Lübnan'da bulunan vatandaşlarımızın ise tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel vilayetlerine gitmemeleri ve Lübnan’da kalmaları elzem olmayanların mümkünse ticari uçuşlar halen devam ederken Lübnan’dan ayrılmaları tavsiye olunmaktadır."