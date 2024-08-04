İzmir Açıklarında 10’u Çocuk 59 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

İzmir'in Karaburun ve Dikili ilçesi açıklarında 2 lastik botta bulunan 10’u çocuk toplam 59 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Çeşme ilçesinde batan lastik botta kaybolan 1 düzensiz göçmeni ise arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İzmir Açıklarında 10’u Çocuk 59 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 04.45 sıralarında İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik botta bulunan 10'u çocuk 23 düzensiz göçmeni kurtardı.

Dikili ilçesi açıklarında ise içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım çardım çağrısı istemesi üzerine bölgeye giden sahil güvenlik ekipleri, 12'si çocuk 36 düzensiz göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

İzmir Açıklarında 10’u Çocuk 59 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı - Resim : 1

Öte yandan, bugün sabah saatlerinde Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu'nun 1 deniz mili açığında, içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu batan botta denizde kaybolan 1 kaçak göçmeni arama, kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: DHA

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