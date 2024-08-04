İsrail-Lübnan Hattında Savaş Kapıda! Füzeler Peş Peşe Ateşlendi, İşte Saldırı Anı

İsrail, İran ve Lübnan arasındaki gerilim artarak devam ediyor. Lübnan merkezli Hizbullah’ın Golon Tepeleri’ne saldırmasının ardından İsrail, Lübnan’ın güneyini vurmaya devam ediyor. İsrail’in Lübnan’a saldırı anı kameraya yansıdı. İşte o anlar…

Son Güncelleme:
>

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında yüksek askeri gerilim rekor seviyelere yükseldi. Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullah'ı ve İran ile de çatışıyor.

İsrail tarafından Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ü öldürmesi ve Tahran'da Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması, Orta Doğu'da savaş riskini alevledi.

İran'ın misilleme kararı sonrasında endişesi katlanan İsrail; Lübnan’a saldırmaya başladı. Golan Tepeleri'ne yapılan saldırıların ardından, İsrail Lübnan'ın güneyini vurmaya devam ediyor. O saldırılardan biri de CNN TÜRK ekibi canlı yayındayken gerçekleşti. İşte o anlar...

İsrail-Lübnan Hattında Savaş Kapıda! Füzeler Peş Peşe Ateşlendi, İşte Saldırı Anı - Resim : 1

BİRÇOK ÜLKEDEN VATANDAŞLARINA 'LÜBNAN' ÇAĞRISI

Birçok ülke Orta Doğu'da büyüyen güvenlik krizini gerekçe göstererek, Lübnan'da geçici olarak ikamet eden vatandaşlarına, ülkenin güneyine seyahat etmeme ve mümkün olan en kısa sürede ülkelerine dönme çağrısında bulundu.

İtalya, Avustralya, Fransa, Bosna Hersek, ABD, Azerbaycan, Polonya, Kazakistan, Hindistan, Fransa ve Suudi Arabistan vatandaşlarına Lübnan’a gitmeyin, orada olanların da ülkeyi terk etmeleri ve acil durumlarda büyükelçilikle iletişime geçmesini isteyen ülkelerin arasında.

Hizbullah'tan İsrail'e Füze SaldırısıHizbullah'tan İsrail'e Füze SaldırısıDünya
ABD'den Lübnan'daki Vatandaşlarına Uyarı: İlk Biletle Ülkeyi Terk Edin, Bize GüvenmeyinABD'den Lübnan'daki Vatandaşlarına Uyarı: İlk Biletle Ülkeyi Terk Edin, Bize GüvenmeyinDünya

Etiketler
Lübnan İsrail Hizbullah Hamas
Son Güncelleme:
Gazze'de Can Kaybı 39 Bin 583’e Yükseldi Gazze'de Can Kaybı 39 Bin 583’e Yükseldi
Türkiye'nin Diri Fay Haritası Güncellendi: İşte En Riskli Kentler! Türkiye'nin Diri Fay Haritası Güncellendi
Sofrada Kriz Yaşatacak… Zeytinyağında Kanser Alarmı Verildi Sofrada Kriz Yaşatacak… Zeytinyağında Kanser Alarmı Verildi
220 Kişi Hayatını Kaybetmişti: Büyük Beyrut Patlamasının İzleri İlk Günkü Gibi 220 Kişi Hayatını Kaybetmişti: Büyük Beyrut Patlamasının İzleri İlk Günkü Gibi
ÇOK OKUNANLAR
İş Bankası Promosyona Rekor Zam Yaptı: Ödeme Tutarı 54 Bin TL’ye Yükseltildi İş Bankası Promosyona Rekor Zam Yaptı: Ödeme Tutarı 54 Bin TL’ye Yükseltildi
CHP'li Melih Meriç'e Silahlı Saldırı! Mitingde Ateş Açıldı Köy Muhtarı 'Siyasiler Konuşmasın' Diyerek Silahına Sarıldı
Instagram Yasağında Ağır Fatura! Ümit Boyner'den İktidara Çok Sert Tepki Ümit Boyner'den İktidara Çok Sert Instagram Tepkisi
Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde Tavan Çöktü, Bir Bebek Hayatını Kaybetti 45 Günde Atatürk Havalimanı'na Yapılan Hastane Bir Bebeğe Mezar Oldu!
Rekor İçin Tarih Verildi: Gram Altın Roket Gibi Fırlayacak Gram Altın Roket Gibi Fırlayacak