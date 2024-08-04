İsrail-Lübnan Hattında Savaş Kapıda! Füzeler Peş Peşe Ateşlendi, İşte Saldırı Anı

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında yüksek askeri gerilim rekor seviyelere yükseldi. Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullah'ı ve İran ile de çatışıyor.

İsrail tarafından Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ü öldürmesi ve Tahran'da Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması, Orta Doğu'da savaş riskini alevledi.

İran'ın misilleme kararı sonrasında endişesi katlanan İsrail; Lübnan’a saldırmaya başladı. Golan Tepeleri'ne yapılan saldırıların ardından, İsrail Lübnan'ın güneyini vurmaya devam ediyor. O saldırılardan biri de CNN TÜRK ekibi canlı yayındayken gerçekleşti. İşte o anlar...

BİRÇOK ÜLKEDEN VATANDAŞLARINA 'LÜBNAN' ÇAĞRISI

Birçok ülke Orta Doğu'da büyüyen güvenlik krizini gerekçe göstererek, Lübnan'da geçici olarak ikamet eden vatandaşlarına, ülkenin güneyine seyahat etmeme ve mümkün olan en kısa sürede ülkelerine dönme çağrısında bulundu.

İtalya, Avustralya, Fransa, Bosna Hersek, ABD, Azerbaycan, Polonya, Kazakistan, Hindistan, Fransa ve Suudi Arabistan vatandaşlarına Lübnan’a gitmeyin, orada olanların da ülkeyi terk etmeleri ve acil durumlarda büyükelçilikle iletişime geçmesini isteyen ülkelerin arasında.