ABD'den Lübnan'daki Vatandaşlarına Uyarı: İlk Biletle Ülkeyi Terk Edin, Bize Güvenmeyin

ABD’nin Beyrut Büyükelçiliği, Lübnan’da bulunan vatandaşlarını uyararak, “Uçuş hemen kalkmasa veya ilk tercih ettiğiniz rotayı takip etmese bile, kendinize uygun olan herhangi bir bileti derhal rezerve etmelisiniz” dedi. Elçilik, vatandaşların olası bir tehlikede tahliye konusunda ABD hükümetine güvenmemeleri gerektiğini de bildirdi.

ABD'den Lübnan'daki Vatandaşlarına Uyarı: İlk Biletle Ülkeyi Terk Edin, Bize Güvenmeyin

Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin İran'da suikastla öldürülmesinin ardından Orta Doğu'da gerilim daha da tırmandı. Bölgesel savaş olasılığı endişe yaratırken, ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği, Lübnan'daki güvensiz ortam nedeniyle vatandaşlarına ülkeden hemen ayrılmaları çağrısında bulundu.

'HEMEN BİLET ALIN'

ABD’nin Beyrut Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, “ABD Büyükelçiliği, birçok havayolu şirketinin uçuşlarını askıya aldığını veya iptal ettiğini ve birçok uçuşun tükendiğini; ancak Lübnan'dan ayrılmak için ticari ulaşım seçeneklerinin mevcut olduğunu belirtmektedir.  Lütfen Beyrut-Rafic Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki mevcut uçuş seçeneklerine bakınız. Lübnan'dan ayrılmak isteyenleri, uçuş hemen kalkmasa veya ilk tercih ettikleri rotayı takip etmese bile, kendilerine uygun olan herhangi bir bileti ayırtmaya teşvik ediyoruz. ABD'ye dönmek için yeterli parası olmayan ABD vatandaşları, geri dönüş kredisi yoluyla mali yardım almak için büyükelçilikle irtibata geçebilirler” denildi.

'ABD HÜKÜMETİNE GÜVENMEYİN'

Elçilik, ABD ordusu destekli tahliyelerin çok nadir yapılan bir şey olduğunu, kriz anında bölgeden ayrılmak ya da tahliye olmak için ABD hükümetine güvenilmemesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, “Yabancı bir ülkeden sivillerin ABD ordusu destekli tahliyesi nadiren gerçekleşir.  ABD Vatandaşları, bir kriz durumunda yardımlı ayrılma veya tahliye için ABD hükümetine güvenmemelidir. Bir tahliye durumunda, geniş ailenizle birlikte ayrılamayabilirsiniz, evcil hayvanlarınızı yanınıza alamazsınız ve güvenli bir yere ulaşımınız için ABD hükümetine geri ödeme yapmanız beklenir.  Bu güvenli yerden Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat masraflarından siz sorumlu olacaksınız” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

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