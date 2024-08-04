Gazze'de Can Kaybı 39 Bin 583’e Yükseldi
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar her geçen gün katlanarak artıyor. Katliamın 303'üncü gününde can kaybı 39 bin 583’e yükseldi.
İsrail, Gazze Şeridi’nde sivilleri 303 gündür katlediyor. Bölgede yoğun saldırılarına devam eden İsrail ordusunun kanlı saldırıları nedeniyle bilanço günden güne artıyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte düzenlenen 2 saldırıda 33 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 118 Filistinlinin ise yaralandığını belirtti.
Bölgede 7 Ekim’de başlayan saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 39 bin 583’e, yaralananların sayısının ise 91 bin 398’e yükseldiği aktarıldı.
Kaynak: İHA
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