Suudi Arabistan'dan Vatandaşlarına Çağrı: Lübnan’dan Ayrılın!

Fransa, İtalya, Avustralya gibi birçok ülkenin ardından Suudi Arabistan’dan da vatandaşlarına çağrı geldi. Suudi Arabistan yönetimi, Lübnan’da bulunan vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri ve acil durumlarda büyükelçilikle iletişime geçilmesi istendi.

Suudi Arabistan'dan Vatandaşlarına Çağrı: Lübnan’dan Ayrılın!

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin Tahran’da suikast sonucu ölümünün ardından bölgedeki tansiyon yükselmeye devam ediyor. Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Lübnan-İsrail sınırındaki gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilerek Lübnan’da bulunan Suudi Arabistan vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri yönünde çağrıda bulunuldu. Acil durumlarda büyükelçilikle iletişime geçilmesi istendi.

İtalya'dan Lübnan'daki Vatandaşlarına Uyarıİtalya'dan Lübnan'daki Vatandaşlarına UyarıDünya

Öte yandan, bölgede artan gerilim nedeniyle ABD ve Ürdün'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda ülke, Lübnan'daki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istemişti.

Kaynak: İHA

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