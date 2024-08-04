İsrail Yine Gazze'deki Okulları Vurdu: Çok Sayıda Can Kaybı Var

İsrail, Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sığındığı iki okulu bombaladı. Saldırıda en az 25 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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İsrail Yine Gazze'deki Okulları Vurdu: Çok Sayıda Can Kaybı Var

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin Nasr mahallesinde Hassan Salama Okulu'nu bombaladı. Saldırıda 25 sivilin öldüğü, yaralananların da kentteki Baptist Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

Reuters haber ajansı, İsrail ordusunun hedef aldığı okullarda yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığını aktardı.

Zeytun mahallesinde İsrail'in düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden iki Filistinlinin cenazelerinin de Kızılay ekipleri tarafından enkazdan çıkarıldığı açıklandı. Zeytun'un Dawla bölgesindeki saldırıda da yaralananların olduğu bilgisi verildi.

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