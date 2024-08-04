Haniye Suikastı Sonrası Çarpıcı İddia: Türkiye’den İran'a Kalkan Gizemli ABD Uçağı!

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin öldürülmesinin ardından Orta Doğu'da gerilim tırmandı. Kuveyt gazetesi El Ceride'nin iddialarına göre, ABD'li yetkililer Ankara'dan gizlice Tahran'a geçerek İranlı yetkililerle görüştü. Görüşmede ABD'nin İran'a Netanyahu'nun bölgesel savaş istediği ve İran'ı yıkmak istediğinin ifade edildi.

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Haniye Suikastı Sonrası Çarpıcı İddia: Türkiye’den İran'a Kalkan Gizemli ABD Uçağı!

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesi, Ortadoğu'da yeni bir gerilim dalgasına yol açtı.

Kuveyt gazetesi El Ceride'nin iddialarına göre, ABD, gerilimin daha da tırmanmasını önlemek amacıyla Türkiye üzerinden gizli bir diplomatik hamle gerçekleştirdi.

İDDİA CASUS TAKASININ OLDUĞU GÜNÜ GÖSTERİYOR

Haberler.com'daki El Ceride haberine göre ABD’li yetkililer, perşembe günü özel bir uçakla gizlice Ankara'dan İran'a geçti. Uçak, Tahran’ın yakınlarındaki Karan kentine indi ve burada İran’ın istihbarat ve dışişleri yetkilileriyle iki saat süren kritik bir görüşme yaptı.

Aynı gün Ankara Esenboğa Havalimanında tarihi 'casus takası' gerçekleşmişti. MİT gözetiminde gerçekleşen takasta ABD, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya, Belarus'un cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı takasını gerçekleştirdi.

ABD heyeti, İranlı yetkililere İsrail’in başbakanı Binyamin Netanyahu’nun bölgede büyük bir savaş çıkarmak istediğini ve bu oyuna gelmemeleri gerektiğini belirtti.

'NETANYAHU KONTROLDEN ÇIKTI'

ABD yetkilileri görüşmede, Haniye suikastından haberlerinin olmadığını ifade ederken, Netanyahu’nun kontrolden çıktığını ve İran’ı hedef aldığını vurguladı.

ABD'nin amacı, İran’a bölgesel çatışmanın daha da büyümesini önlemeye yönelik bir uyarıda bulunmak ve büyük bir savaşın önüne geçmekti. Ayrıca iddiaya göre ABD heyeti, iyi niyet göstergesi olarak İran’a bazı Mossad ajanlarının listesini sundu.

Görüşmenin sonunda ABD heyeti, İran’a prestij kaygısıyla bir saldırı yapmayı anlayışla karşıladıklarını ancak bu eylemi büyütmemeleri gerektiğini iletti.

Ayrıca, hemen bir nükleer anlaşma yapılması durumunda İran’ın, Netanyahu'ya büyük bir darbe vurabileceğini öne sürdü. Bu anlaşmanın, Trump döneminin sert politikalarına karşı Biden yönetiminin İran ile daha uzlaşmacı bir tutum sergilemesinin bir yolu olabileceği belirtildi.

Görüşmelerde, Biden yönetiminin İran ile savaşmayı istemediği ve Netanyahu’nun eylemlerinden memnun olmadığı ifade edildi.

ABD’nin, İran’ın İsrail’e saldırması durumunda İsrail’i savunacaklarını ancak büyük bir savaş istemedikleri vurgulandı.

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