Çin'de Çifte Felaket! Ölü ve Kayıplar Var
Şiddetli yağışların etkili olduğu Çin'in güneybatısında meydana gelen seller toprak kaymasını da beraberinde getirdi. Felakette 4 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi ise kayboldu.
Çin'in güneybatısındaki Sıçuan eyaletini vuran sel felaketi nedeniyle bölgedeki bir köprü çöktü, bazı yapılar hasar aldı.
Yerel yetkililer, afetler sebebiyle 4 kişinin öldüğünü, 23 kişinin kaybolduğunu belirtti.
Geniş çaplı arama kurtarma operasyonlarının sürdüğü bölgeden 939 kişi tahliye edildi.
Kaynak: AA