Çin'de Çifte Felaket! Ölü ve Kayıplar Var

Şiddetli yağışların etkili olduğu Çin'in güneybatısında meydana gelen seller toprak kaymasını da beraberinde getirdi. Felakette 4 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi ise kayboldu.

Çin'de Çifte Felaket! Ölü ve Kayıplar Var

Çin'in güneybatısındaki Sıçuan eyaletini vuran sel felaketi nedeniyle bölgedeki bir köprü çöktü, bazı yapılar hasar aldı.

Yerel yetkililer, afetler sebebiyle 4 kişinin öldüğünü, 23 kişinin kaybolduğunu belirtti.

Geniş çaplı arama kurtarma operasyonlarının sürdüğü bölgeden 939 kişi tahliye edildi.

Kaynak: AA

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