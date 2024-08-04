Filenin Sultanları Çeyrek Finalde: Grup Birinciliğini Kaptırdı!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finali garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, C Grubu üçüncü ve son maçında İtalya’ya 3-0 mağlup oldu.

Grupta oynadığı karşılaşmalarda iki galibiyet, bir mağlubiyet alan Filenin Sultanları, grup ikincisi olarak çeyrek finale yükseldi.

Millilerimizin çeyrek finaldeki rakibi bugün oynanacak diğer karşılaşmaların ardından belli olacak. Çeyrek final karşılaşmaları 6 Ağustos Salı günü oynanacak.

Türkiye - İtalya set sonuçları şöyle:

3. set: Türkiye 21 - İtalya 25

2. set: Türkiye 16 - İtalya 25

1. set: Türkiye 14 - İtalya 25

Kaynak: DHA