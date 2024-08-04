Filenin Sultanları Çeyrek Finalde: Grup Birinciliğini Kaptırdı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu’ndaki son maçını İtalya karşısında oynadı. 3-0 yenilen Filenin Sultanları gurubu ikinci sırada tamamladı

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Filenin Sultanları Çeyrek Finalde: Grup Birinciliğini Kaptırdı!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finali garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, C Grubu üçüncü ve son maçında İtalya’ya 3-0 mağlup oldu.

Filenin Sultanları Çeyrek Finalde: Grup Birinciliğini Kaptırdı! - Resim : 1

Grupta oynadığı karşılaşmalarda iki galibiyet, bir mağlubiyet alan Filenin Sultanları, grup ikincisi olarak çeyrek finale yükseldi.

Millilerimizin çeyrek finaldeki rakibi bugün oynanacak diğer karşılaşmaların ardından belli olacak. Çeyrek final karşılaşmaları 6 Ağustos Salı günü oynanacak.

Türkiye - İtalya set sonuçları şöyle:

3. set: Türkiye 21 - İtalya 25

2. set: Türkiye 16 - İtalya 25

1. set: Türkiye 14 - İtalya 25

Kaynak: DHA

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