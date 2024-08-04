220 Kişi Hayatını Kaybetmişti: Büyük Beyrut Patlamasının İzleri İlk Günkü Gibi

Büyük Beyrut patlamasının üzerinden 4 yıl geçti. En az 220 kişinin hayatını kaybettiği, 6 bin 500 kişinin yaralandığı patlamanın izleri hala ilk günkü gibi duruyor.

220 Kişi Hayatını Kaybetmişti: Büyük Beyrut Patlamasının İzleri İlk Günkü Gibi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos 2020'de meydana gelen ve dünyanın en büyük patlamaları arasında yer alan olayın üzerinden 4 yıl geçti. Acılar ise hala taze. Beyrutlular her yıl dönümünde limana gelerek, hayatını kaybedenler için çiçek bırakıyor.

ASKERLER NÖBET TUTUYOR

Liman aktif olarak çalışırken, patlamanın olduğu alanda hiçbir şeye dokunulmadı. Hasar gören konteynerler, yüzlerce otomobil aynı şekilde yerinde duruyor. Konteynerlerin içindeki malzemeler bile aynı şekilde limanda bekletilirken, Lübnan ordusuna bağlı askerler başında nöbet tutuyor. Yakınlarını kaybedenlerin ise acıları taze.

Patlama alanındaki bir Lübnanlı halkın ülkesine sahip çıkması gerektiğini ifade ederek, “Ülke sahipsiz hükümet nerede? Millet nerede? Herkes ülkeyi terk etti. Allah (eski Başbakan) Refik El-Hariri’yi rahmet eylesin. Neden bu millete bunları yapıyorsunuz? Allah Saad Hariri’ye uzun ömürler versin. Neden sokaklar bomboş? Bugün Beyrut’ta saat 16.00'da gösteri olacak. Millet gösteri için nerede? Sokağa çıkın” dedi.

Dönemin Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını ifade etmişti.

Kaynak: İHA

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