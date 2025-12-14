Dışişleri Bakanlığı’ndan Suriye'deki Saldırıya Kınama

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de bir DEAŞ militanı tarafından, Suriye ve ABD birliklerine yönelik olarak gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan Suriye'deki Saldırıya Kınama
Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de ABD askerleri ile Suriye askerlerine yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu sözler kaydedildi:

“Suriye’nin Palmira şehri yakınlarında devriye görevi icra eden Suriye ve ABD birliklerine yönelik olarak bugün (13 Aralık) gerçekleştirilen terör saldırısını kınıyoruz.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu ortağımız olan Suriye ve ABD Hükümetleri’ne başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz.

Suriye Hükümeti’nin ülkede istikrar ve güvenliği güçlendirmeye ve terörle mücadeleye yönelik çabalarını desteklemeyi sürdüreceğiz.”

