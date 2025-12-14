Elektrik Faturasında Yeni Dönem: 1 Ocak'ta Devreye Girecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bu yıl ilk kez uygulamaya koyduğu son kaynak tedarik tarifesinde değişikliğe gidiyor. Yeni düzenleme, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Kademe oranında yapılan güncelleme ile yıllık tüketim sınırı 5 bin kilovatsaatten 4 bin kilovatsaate düşürüldü. Buna göre, aylık ortalama 333 kilovatsaat yani yaklaşık 984 TL’lik elektrik kullanımını aşan haneler, yeni yıldan itibaren üst kademeye geçecek.

ÜST KADEMEYE GEÇİŞ FARKLI AYLARDA OLACAK

Yüksek tüketim yapan haneler, elektriğin gerçek maliyetini ödeyecekleri üst kademeye geçişlerinde farklı aylarda faturalandırılacak. Sistemden 43 milyon abone bulunuyor; ancak yalnızca yüzde 6’sı yani yaklaşık 2,5 milyon hane doğrudan etkileniyor.

Örneğin, 2025 yılı tüketimi 4 bin kilovatsaat sınırını ekim ayında aşan bir kullanıcı, 1 Ocak 2026’dan itibaren yüksek kademeden faturalandırılacak. Buna karşılık, 31 Aralık 2025 itibarıyla sınırı aşan kullanıcıların üst kademeye geçişi 1 Mart 2026’da başlayacak.

KIRSAL BÖLGELERDE FARKLI UYGULAMA

Özellikle köy ve kırsal alanlarda, gecekondu tipi yapılarda iki bağımsız birimde yaşayan fakat tek elektrik sayacı kullanan haneler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvurarak elektrik desteğinden faydalanmaya devam edebilecek.

Başvurular, E-Devlet’te yer alan “Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti” sekmesinden yapılabiliyor.

elektrik şirketleri uyarı mesajları gönderiyor

Elektrik perakende şirketleri, bu yıl itibarıyla yıllık 4 bin kilovatsaat sınırını aşan abonelere bilgilendirme mesajları göndermeye başladı.

Mesajlarda, tüketicilere “Tüketiminiz son kaynak tedarik tarife limitinin üzerine çıkmıştır. Serbest tüketici hakkınızı kullanmak isterseniz EPDK internet sitesindeki tedarik şirketleriyle anlaşma yapabilirsiniz” uyarısı iletiliyor. Ayrıca aboneler, faturalar üzerinden yıllık elektrik tüketimlerini de kontrol edebiliyor.

