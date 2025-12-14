AK Partili İsim Açıkladı: İşte Kulislerde Konuşulan Asgari Ücret Rakamı

Asgari ücrete yapılacak zam hakkında kulislerde konuşulan rakamlar ortaya çıkıyor. Eski AK Parti milletvekili Ali Turan, 2026 için masadaki olası rakamı açıkladı.

AK Partili İsim Açıkladı: İşte Kulislerde Konuşulan Asgari Ücret Rakamı
Milyonlarca vatandaş asgari ücret pazarlığının sonuçlanmasını merakla beklerken, kulislerde konuşulan rakamlar da netleşmeye başladı. Gazeteci Barış Yarkadaş ve eski AK Parti milletvekili Ali Turan, 2026 yılında geçerli olacak olası zam aralığından bahsetti.

TGRT Haber’de konuşan gazeteci Barış Yarkadaş, Türk-İş’in gündeme gelen yüksek talebinin karşılık bulmasının zor olduğunu belirterek, edindiği izlenimin 27 bin TL bandında yoğunlaştığını dile getirdi. Yarkadaş, üretim maliyetleri düşmeden, tarım ve sanayi dövizle ayakta kalırken yapılan her artışın enflasyonu beslediğini sözlerine ekledi.

AK PARTİLİ İSİM RAKAM VERDİ

Programda konuşan eski AK Parti milletvekili Ali Turan ise asgari ücretin 27 bin TL’nin üzerinde olacağını ancak üst sınırın sınırlı kalacağını savundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yuvarlama artışlara sıcak bakmadığını ifade eden Turan, rakamın 27–29 bin TL aralığında, yüksek ihtimalle 28 bin 500 TL’nin altında şekilleneceğini söyledi.

Kaynak: TGRT Haber

