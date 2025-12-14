Lüks Otomobil, Duran Kamyona Çarptı! Ölü ve Yaralılar Var

Adana’da kaza yaptığı için yolda duran kamyona lüks bir araç arkadan çarptı. Aracın sürücüsü hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Lüks Otomobil, Duran Kamyona Çarptı! Ölü ve Yaralılar Var
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adana’da merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi Mithat Özhan Bulvarı’nda bir kaza meydana geldi. Ahmet Uğurlu yönetimindeki kamyon, Aykut Can Kütük yönetimindeki Volkswagen marka otomobil ile maddi hasarlı kazaya karıştı. Bu sırada Emin Momyak (29) yönetimindeki BMW marka otomobil kamyona arkadan çarptı.

Lüks Otomobil, Duran Kamyona Çarptı! Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri sürücü Emin Momyak’ın hayatını kaybettiğini belirlerken araçta bulunan ismi öğrenilemeyen 2 yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada otomobil hurdaya dönerken, polis, kamyon ve diğer otomobilin sürücüsünü gözaltına aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Momyak’ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Mardin'de Zincirleme Kaza! Can Kayıpları VarMardin'de Zincirleme Kaza! Can Kayıpları VarGüncel
Adana-Gaziantep Yolunda Zincirleme Kaza: 3 TIR Birbirine GirdiAdana-Gaziantep Yolunda Zincirleme Kaza: 3 TIR Birbirine GirdiGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Adana kaza
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Erzurum'de Kar ve Tipi Nedeniyle Mahsur Kaldılar Erzurum'de Kar ve Tipi Nedeniyle Mahsur Kaldılar
Naci Görür, Olay Olan Analizi Yorumladı: 'Marmara'da Deprem Olacak' Naci Görür, Olay Olan Analizi Yorumladı: 'Marmara'da Deprem Olacak'
ÇOK OKUNANLAR
AK Partili İsim Açıkladı: İşte Kulislerde Konuşulan Asgari Ücret Rakamı İşte Kulislerde Konuşulan Asgari Ücret Rakamı
Eğlence Mekanında Silahlı Kavga... 9 Gözaltı Eğlence Mekanında Silahlı Kavga... 9 Gözaltı
Lüks Otomobil, Duran Kamyona Çarptı! Ölü ve Yaralılar Var Lüks Otomobil, Duran Kamyona Çarptı! Ölü ve Yaralılar Var
Arkadaşı Cinayet Anını Anlattı, Güllü'nün Kızı Tutuklandı! 'Dizlerinden Sarılarak İtti...' Arkadaşı Cinayet Anını Anlattı, Güllü'nün Kızı Tutuklandı!
Bunun Adı Cinayete Teşebbüs! İnternetten Bidonlarla Alıp Pet Şişelerde Satıyorlar... 'Kardeşiniz Bile Yapsa Tüketmeyin' İnternetten Bidonlarla Alıp Pet Şişelerde Satıyorlar! 'Kardeşiniz Bile Yapsa...'