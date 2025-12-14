Meteoroloji Uyardı: Yağmur, Kar ve Kuvvetli Rüzgar Kapıda

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, ülke genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Marmara’nın doğu kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları başta olmak üzere; Muğla’nın güneyi, Yozgat’ın doğusu, Antalya ve Sivas’ın batı çevrelerinde yağış görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olacağı, Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan çevresinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava Sıcaklığı:

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmeyi sürdüreceği tahmin ediliyor.

Rüzgar:

Rüzgârın genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği; Doğu Karadeniz’de ise batı ve kuzeybatı yönlerinden kuvvetli (40-60 km/saat) olacağı öngörülüyor.

UYARILAR

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı:

Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan esecek kuvvetli rüzgâr nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, bölgenin doğu kesimlerinde yağmur ve sağanak görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde güney ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis etkili olacak.

Bursa: 12°C – Çok bulutlu, sabah hafif sağanak

Çanakkale: 13°C – Parçalı ve çok bulutlu

İstanbul: 11°C – Çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak

Kırklareli: 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah kıyılarda hafif sağanak

Ege

Genel olarak parçalı ve az bulutlu, bazı alanlarda çok bulutlu bir hava bekleniyor. Öğle saatlerinde Muğla’nın güney kesimlerinde hafif sağanak görülebilir. İç kesimlerde sabah ve gece pus ile sis etkili olacak.

Afyonkarahisar: 8°C – Parçalı ve çok bulutlu

Denizli: 14°C – Parçalı ve az bulutlu

İzmir: 15°C – Parçalı ve az bulutlu

Muğla: 14°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, güneyi sağanaklı

Akdeniz

Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava hâkim olurken, batı kesimlerde zamanla çok bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Öğle saatlerinde Antalya’nın batı çevrelerinde hafif sağanak geçişleri görülebilir.

Adana: 19°C – Parçalı ve az bulutlu

Antalya: 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, batısı hafif sağanaklı

Hatay: 16°C – Parçalı ve az bulutlu

Isparta: 13°C – Parçalı ve çok bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu bir hava öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.

Ankara: 8°C – Parçalı ve çok bulutlu

Eskişehir: 7°C – Parçalı ve çok bulutlu

Kayseri: 7°C – Parçalı ve çok bulutlu

Konya: 9°C – Parçalı ve çok bulutlu

Batı Karadeniz

Bölge genelinde çok bulutlu ve aralıklı yağışlı hava bekleniyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Bolu: 8°C – Yağmurlu, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar

Düzce: 11°C – Aralıklı sağanak yağışlı

Sinop: 14°C – Gece saatlerinde sağanak yağışlı

Zonguldak: 11°C – Aralıklı sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz

Çok bulutlu bir hava beklenirken, Çorum, Gümüşhane ve Bayburt dışındaki kesimlerde aralıklı yağış görülecek. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve sis bekleniyor.

Amasya: 10°C – Gece hafif sağanak

Rize: 11°C – Sabah sağanak yağışlı

Samsun: 11°C – Gece sağanak yağışlı

Trabzon: 10°C – Sabah sağanak yağışlı

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu hava hâkim olacak. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.

Erzurum: 3°C – Parçalı ve çok bulutlu

Kars: 0°C – Parçalı ve çok bulutlu

Malatya: 8°C – Parçalı ve çok bulutlu

Van: 6°C – Parçalı ve çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Bölgenin büyük bölümünde az bulutlu bir hava beklenirken, kuzey kesimlerde parçalı ve çok bulutlu gökyüzü görülecek. Sabah ve gece saatlerinde kuzeyde pus ve sis oluşabilir.

Batman: 11°C – Parçalı ve az bulutlu

Diyarbakır: 12°C – Parçalı ve az bulutlu

Gaziantep: 13°C – Az bulutlu

Mardin: 12°C – Az bulutlu

Kaynak: Haber Merkezi