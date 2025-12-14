Meteoroloji Uyardı: Yağmur, Kar ve Kuvvetli Rüzgar Kapıda
Meteoroloji’nin son tahminlerine göre yurdun birçok bölgesinde yağmur ve sağanak etkili olacak, yüksek ve iç kesimlerde kar görülecek. Doğu Karadeniz’de rüzgârın 60 km hıza ulaşması beklenirken, sis ve pus ulaşımı olumsuz etkileyebilir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, ülke genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Marmara’nın doğu kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları başta olmak üzere; Muğla’nın güneyi, Yozgat’ın doğusu, Antalya ve Sivas’ın batı çevrelerinde yağış görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olacağı, Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan çevresinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava Sıcaklığı:
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmeyi sürdüreceği tahmin ediliyor.
Rüzgar:
Rüzgârın genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği; Doğu Karadeniz’de ise batı ve kuzeybatı yönlerinden kuvvetli (40-60 km/saat) olacağı öngörülüyor.
UYARILAR
Kuvvetli Rüzgar Uyarısı:
Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan esecek kuvvetli rüzgâr nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU
Marmara
Parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, bölgenin doğu kesimlerinde yağmur ve sağanak görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde güney ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis etkili olacak.
Bursa: 12°C – Çok bulutlu, sabah hafif sağanak
Çanakkale: 13°C – Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul: 11°C – Çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak
Kırklareli: 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah kıyılarda hafif sağanak
Ege
Genel olarak parçalı ve az bulutlu, bazı alanlarda çok bulutlu bir hava bekleniyor. Öğle saatlerinde Muğla’nın güney kesimlerinde hafif sağanak görülebilir. İç kesimlerde sabah ve gece pus ile sis etkili olacak.
Afyonkarahisar: 8°C – Parçalı ve çok bulutlu
Denizli: 14°C – Parçalı ve az bulutlu
İzmir: 15°C – Parçalı ve az bulutlu
Muğla: 14°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, güneyi sağanaklı
Akdeniz
Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava hâkim olurken, batı kesimlerde zamanla çok bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Öğle saatlerinde Antalya’nın batı çevrelerinde hafif sağanak geçişleri görülebilir.
Adana: 19°C – Parçalı ve az bulutlu
Antalya: 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, batısı hafif sağanaklı
Hatay: 16°C – Parçalı ve az bulutlu
Isparta: 13°C – Parçalı ve çok bulutlu
İç Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu bir hava öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.
Ankara: 8°C – Parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir: 7°C – Parçalı ve çok bulutlu
Kayseri: 7°C – Parçalı ve çok bulutlu
Konya: 9°C – Parçalı ve çok bulutlu
Batı Karadeniz
Bölge genelinde çok bulutlu ve aralıklı yağışlı hava bekleniyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.
Bolu: 8°C – Yağmurlu, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar
Düzce: 11°C – Aralıklı sağanak yağışlı
Sinop: 14°C – Gece saatlerinde sağanak yağışlı
Zonguldak: 11°C – Aralıklı sağanak yağışlı
Orta ve Doğu Karadeniz
Çok bulutlu bir hava beklenirken, Çorum, Gümüşhane ve Bayburt dışındaki kesimlerde aralıklı yağış görülecek. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve sis bekleniyor.
Amasya: 10°C – Gece hafif sağanak
Rize: 11°C – Sabah sağanak yağışlı
Samsun: 11°C – Gece sağanak yağışlı
Trabzon: 10°C – Sabah sağanak yağışlı
Doğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu hava hâkim olacak. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.
Erzurum: 3°C – Parçalı ve çok bulutlu
Kars: 0°C – Parçalı ve çok bulutlu
Malatya: 8°C – Parçalı ve çok bulutlu
Van: 6°C – Parçalı ve çok bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Bölgenin büyük bölümünde az bulutlu bir hava beklenirken, kuzey kesimlerde parçalı ve çok bulutlu gökyüzü görülecek. Sabah ve gece saatlerinde kuzeyde pus ve sis oluşabilir.
Batman: 11°C – Parçalı ve az bulutlu
Diyarbakır: 12°C – Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep: 13°C – Az bulutlu
Mardin: 12°C – Az bulutlu
