Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Çifte vatandaşlık' duyurusu: "Almanya’daki başkonsolosluklarımız hazır olacak"

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da yaşayan çifte vatandaşlar için açıklama yaptı. Bakanlık Almanya’da 27 Haziran’da yürürlüğe girecek kanun değişikliği ile ülkedeki Türklerin Alman vatandaşlıklarını koruyarak Türk vatandaşlıklarını yeniden kazanabileceğini bildirdi. Açıklamada, “Almanya’daki tüm Başkonsolosluklarımız anılan tarihten itibaren başvuruları almaya hazır olacaklar.” denildi.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Çifte vatandaşlık' duyurusu: "Almanya’daki başkonsolosluklarımız hazır olacak"

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da 27 Haziran'da yürürlüğe girecek kanun değişikliği ile ülkedeki Türklerin Alman vatandaşlıklarını koruyarak, Türk vatandaşlıklarını yeniden kazanabileceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Almanya’da 27 Haziran’da yürürlüğe girecek kanun değişikliğine ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Almanya’da 27 Haziran’da yürürlüğe girecek Kanun değişikliğiyle, Almanya Türk Toplumu üyeleri artık Alman vatandaşlıklarını koruyarak, Türk vatandaşlıklarını yeniden kazanabilecekler. Almanya’daki tüm Başkonsolosluklarımız anılan tarihten itibaren başvuruları almaya hazır olacaklar. Almanya’daki Türk toplumunun uzun yıllardır beklediği ve hak ettiği söz konusu yasal düzenleme, Türk-Alman ilişkileri bakımından olumlu, anlamlı ve değerli bir gelişme."

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Çifte vatandaşlık' duyurusu: "Almanya’daki başkonsolosluklarımız hazır olacak" - Resim : 1

Kaynak: ANKA

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