Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'dan kötü haber
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı. Kocaeli'de yaşanan kazada, Alper Gezeravcı ve 2 kişi yaralandı.
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın yaralanığı kaza TEM Otoyolu'nun İzmit geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi.
Seyir halindeki otomobille otobüsle çarpıştığı kazada otomobilde bulunan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi
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