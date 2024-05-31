Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'dan kötü haber

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı. Kocaeli'de yaşanan kazada, Alper Gezeravcı ve 2 kişi yaralandı.

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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın yaralanığı kaza TEM Otoyolu'nun İzmit geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi.

Seyir halindeki otomobille otobüsle çarpıştığı kazada otomobilde bulunan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

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