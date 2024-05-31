İstanbul'da bir otele bombalı saldırı girişimi: 1 yaralı

İstanbul Küçükçekmece'de bir otele, bir çocuk tarafından bombalı saldırı girişiminde bulunulduğu aktarıldı.

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Küçükçekmece’de çalıntı motosikletle bir otelin önüne gelen şahıs, el bombası atıp silahla ateş açtı. Otelden silahla karşılık verilmesi üzerine yaralanarak kaçan şahıs kısa sürede yakalanırken, yaşananlar kameraya yansıdı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Küçükçekmece Cennet Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgeye göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir şahıs, 34 EKS 381 plakalı çalıntı motosikletle gelip otele el bombası attı.

El bombası patlamazken, motosikletten ateş edildiğini gören bir otel çalışanı silahla karşılık verdi. Yaralı olarak kaçmayı başaran saldırgan, polis ekipleri tarafından kısa süre sonra yakalandı. Zanlı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

NİSAN AYINDA DA SALDIRI OLMUŞTU

Polis ekipleri, saldırının gerçekleştiği otelde incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemenin ardından el yapımı patlayıcı ve boş kovanlar emniyete götürüldü. Aynı otele 3 Nisan tarihinde de uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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