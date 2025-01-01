Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD’ye Taziye Mesajı

ABD'nin Louisana eyaletindeki New Orleans şehrinde düzenlenen saldırı dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı, taziye dileğinde bulundu.

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Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD’ye Taziye Mesajı

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, New Orleans'taki saldırıdan dolayı derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dilendi. Açıklamada, saldırının nedeninin bir an önce ortaya çıkarılması ve muhtemel sorumluların adalet önünde hesap vermesi temenni edildi.

ABD'de Araç Kalabalığa Daldı! Ölü ve Yaralılar VarABD'de Araç Kalabalığa Daldı! Ölü ve Yaralılar VarDünya

OLAY

New Orleans polisi, bir aracın Bourbon Caddesi'nde kalabalığa daldığını, olayda ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğünü, en az 35 kişinin yaralandığını kaydetmişti. Louisiana Eyalet Valisi Jeff Landry, sosyal medya hesabı X'ten yayımladığı mesajında, ölümcül olayı "korkunç bir şiddet eylemi" olarak nitelendirmiş ve olayın kurbanları için dua edilmesini istemişti. New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell, gazetecilere açıklamasında, "New Orleans şehrinin bir terör saldırısından etkilendiğini biliyoruz." diyerek olayın soruşturulduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA

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