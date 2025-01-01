2025'te İstanbulluların İlk Rotası Neresi Oldu? Genç, Yaşlı, Çocuk Herkes Oraya Gitti
İstanbul'da uzun süredir devam eden yağışlı ve soğuk havanın ardından, yılın ilk gününde güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte on binlerce İstanbullu, Büyükçekmece sahillerine akın etti.
2025'in ilk sabahı güneşli havayı gören İstanbullular, tatil günlerini aileleriyle birlikte park ve sahillerde geçirdi. İstanbullular, Büyükçekmece Kordon Boyu'nda denizin ve güneşin tadını çıkardı.
Büyükçekmece Sahili’ne gelen vatandaşlar bisiklet sürdü, yürüyüş yaptı. Sahilde oturmayı tercih edenler ve parklarda oynayan çocuklar, 2025 yılına temiz havayla başladı.
Kaynak: İHA