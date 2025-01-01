2025'te İstanbulluların İlk Rotası Neresi Oldu? Genç, Yaşlı, Çocuk Herkes Oraya Gitti

İstanbul'da uzun süredir devam eden yağışlı ve soğuk havanın ardından, yılın ilk gününde güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte on binlerce İstanbullu, Büyükçekmece sahillerine akın etti.

2025'te İstanbulluların İlk Rotası Neresi Oldu? Genç, Yaşlı, Çocuk Herkes Oraya Gitti

2025'in ilk sabahı güneşli havayı gören İstanbullular, tatil günlerini aileleriyle birlikte park ve sahillerde geçirdi. İstanbullular, Büyükçekmece Kordon Boyu'nda denizin ve güneşin tadını çıkardı.

2025'te İstanbulluların İlk Rotası Neresi Oldu? Genç, Yaşlı, Çocuk Herkes Oraya Gitti - Resim : 1

Büyükçekmece Sahili’ne gelen vatandaşlar bisiklet sürdü, yürüyüş yaptı. Sahilde oturmayı tercih edenler ve parklarda oynayan çocuklar, 2025 yılına temiz havayla başladı.

2025'te İstanbulluların İlk Rotası Neresi Oldu? Genç, Yaşlı, Çocuk Herkes Oraya Gitti - Resim : 2

Kaynak: İHA

SOLOTÜRK Prova Uçuşunda Nefesleri Kesti SOLOTÜRK Prova Uçuşunda Nefesleri Kesti
Dondurucularda Neden Işık Yok? Sebebini Duyunca Şoke Olacaksınız Dondurucularda Neden Işık Yok? Sebebini Duyunca Şoke Olacaksınız
Japonların Sır Gibi Sakladığı Yöntem: Çorbaya Böyle Lezzet Katıyorlar Japonların Sır Gibi Sakladığı Yöntem: Çorbaya Böyle Lezzet Katıyorlar
Bursa’da Sır Ölüm! İntihar mı Cinayet mi? Bursa’da Sır Ölüm! İntihar mı Cinayet mi?
Dövülüp Boynundan Bıçaklanan Tır Şoförünün Mucize Kurtuluşu Dövülüp Boynundan Bıçaklanan Tır Şoförünün Mucize Kurtuluşu
Seyir Halinde Alev Aldı, Küle Döndü Seyir Halinde Alev Aldı, Küle Döndü