Kızılcık Şerbeti'nin Ekranlara Veda Edeceği Tarih Netleşti!
Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali yapacağı tarih belli oldu.
Kaynak: birsenaltuntas.com
Gold Film’in Show TV için çektiği yapımın dördüncü sezonunun da çekileceği kesinleşirken, dizi mayıs ayı sonunda ekran macerasına kısa bir ara verecek.
YENİ YÖNETMENLE YOLA DEVAM EDİYOR
Üç sezondur cuma akşamlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz haftalarda yönetmen değişikliğine gitmişti. Dizinin yeni yönetmeni Aydın Bulut olurken, hikâye 30 Mayıs’ta yayınlanacak 103. bölümüyle 3. sezonunu tamamlayacak.
SÜRPRİZ GELİŞMELER SEYİRCİYİ BEKLİYOR
Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizi, sezon finaline yaklaşırken izleyicileri şaşırtacak gelişmelere sahne olacak. Hikâyede beklenmedik olaylar yaşanırken, her yıl olduğu gibi bu sezonun finali de haftalarca konuşulacak bir etki bırakmaya hazırlanıyor.