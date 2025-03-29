Kızılcık Şerbeti'nin Ekranlara Veda Edeceği Tarih Netleşti!

SÜRPRİZ GELİŞMELER SEYİRCİYİ BEKLİYOR

Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizi, sezon finaline yaklaşırken izleyicileri şaşırtacak gelişmelere sahne olacak. Hikâyede beklenmedik olaylar yaşanırken, her yıl olduğu gibi bu sezonun finali de haftalarca konuşulacak bir etki bırakmaya hazırlanıyor.