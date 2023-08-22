Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 25 Ağustos'ta Ukrayna'ya gidecek

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Bakan Hakan Fidan'ın 25 Ağustos'ta Ukrayna'yı ziyaret edeceği iddialarını doğruladı.

T24'te yer alan habere göre Dışişleri kaynakları, Bakan Fidan'ın bugün başlatacağı 3 günlük resmi Irak ziyaretinin ardından 25 Ağustos'ta Ukrayna'ya geçeceğini söyledi.

Fidan'ın, Kiev'e ilk ziyaretinde yapacağı görüşmelerde, Rusya'nın Tahıl Anlaşması'na katılımını fiilen durdurmasının ardından Karadeniz'de tırmanan gerilimi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini ve ikili ilişkileri ele alması bekleniyor.

RUSYA ZİYARETİ DE GÜNDEMDE

Erdoğan, dün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası "Önümüzdeki dönemde hem Tahıl Koridoru'nun tüm tarafların beklentilerini karşılayacak adil şartlarda yeniden açılması, hem de barış umutlarının filizlenmesi için daha çok çaba harcayacağız" açıklamasında bulunarak Fidan'ın ilerleyen günlerde bir Rusya ziyareti olacağını söylemişti.

Fidan ayrıca, dün Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov ile bakanlıkta bir araya gelmişti. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede ikili ve bölgesel gündemdeki güncel konuların ele alındığı bildirilmişti.