Dink ailesi avukatı Hakan Bakırcıoğlu, yaşamını yitirdi

Hrant Dink ailesi avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu, hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Dink ailesi avukatı Hakan Bakırcıoğlu, yaşamını yitirdi

Agos gazetesi, Hrant Dink ailesinin avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Gazeteden yapılan açıklamada, "Dink Ailesi avukatlarından, arkadaşımız, yoldaşımız Hakan Bakırcıoğlu'nu kaybettik. Hakan Bakırcıoğlu bir süredir akciğer kanseri ile mücadele ediyordu. Çok üzgünüz. Ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Hakan Bakırcıoğlu 4 Nisan Salı günü saat 14.00'te Kumkapı Meryem Ana Kilisesi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek." ifadelerine yer verildi. 

Etiketler
Hrant Dink
Son Güncelleme:
Polis Meslek Eğitim Merkezleri'nde şaibe iddiaları TBMM'de: Derece yapanlar başarısız mı sayıldı? POMEM'de şaibe iddiaları TBMM'de: Derece yapanlar başarısız mı sayıldı?
Cildi yıpratıyor ve yoruyor! Cildi yaşlandıran 7 kritik hata Cildi yıpratıyor ve yoruyor! Cildi yaşlandıran 7 kritik hata
Bu bilgiler hayat kurtarıyor! Saçlarınızın yağlı olmasının 5 nedeni Bu bilgiler hayat kurtarıyor! Saçlarınızın yağlı olmasının 5 nedeni
Askeri personel yasasında tepki çeken değişiklik hamlesi: 'Her şeyi AKP’lileştiriyorlar' Askeri personel yasasında tepki çeken değişiklik hamlesi
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü isimler milletvekili adayı olmak için başvurdu Ünlü isimler milletvekili adayı olmak için başvurdu
Meteoroloji'den 10 şehir için sarı kodlu uyarı: Kar ve yağmur geliyor! Meteoroloji'den 10 şehir için sarı kodlu uyarı
Onların içinde hiç kin yok! İşte en bağışlayıcı burçlar Onların içinde hiç kin yok! İşte en bağışlayıcı burçlar
Sabırları çok zorluyorlar! İşte en saygısız ve özensiz burçlar Sabırları çok zorluyorlar! İşte en saygısız ve özensiz burçlar
Kulis: Erdoğan'ın Hakan Fidan, Hasan Doğan ve İbrahim Kalın'la ilgili planı netleşiyor 'Erdoğan'ın Hakan Fidan, Hasan Doğan ve İbrahim Kalın'la ilgili planı netleşiyor'