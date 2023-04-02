Dink ailesi avukatı Hakan Bakırcıoğlu, yaşamını yitirdi

Agos gazetesi, Hrant Dink ailesinin avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Gazeteden yapılan açıklamada, "Dink Ailesi avukatlarından, arkadaşımız, yoldaşımız Hakan Bakırcıoğlu'nu kaybettik. Hakan Bakırcıoğlu bir süredir akciğer kanseri ile mücadele ediyordu. Çok üzgünüz. Ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Hakan Bakırcıoğlu 4 Nisan Salı günü saat 14.00'te Kumkapı Meryem Ana Kilisesi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek." ifadelerine yer verildi.