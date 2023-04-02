Kontrolden çıkan ticari taksi araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Zonguldak’ta kontrolden çıkan ticari taksi, aydınlatma direğine çarparak durabildi. Araç adeta kâğıt gibi katlandı.

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Kontrolden çıkan ticari taksi araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza 04:50 sıralarında Kilimli istikametine Teoman Duralı Tüneli çıkışında yaşandı. Ahmet Ç. idaresindeki plakası öğrenilemeyen Hyundai marka ticari araç kontrolden çıktı. Ardından refüje çıkarak aydınlatma direğine çarpan ticari araç takla atarak durabildi.

Otomobil adeta kâğıt gibi katlanırken sürücü Ahmet Ç. olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Araçta bulunan B.B. ve M.K. sağlık ekiplerin müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayı gören sürücüler şaşkınlığını gizleyemedi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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