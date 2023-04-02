Polis Meslek Eğitim Merkezleri'nde şaibe iddiaları TBMM'de: Derece yapanlar başarısız mı sayıldı?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Ayhan Barut, 29. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) alım sürecinde yüksek KPSS ve spor puanı alan adayların mülakatlarla ilgili dile getirdiği şaibe iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

Sözlü mülakatta yüksek puanlı adayların yerine düşük puanlı kişilerin alındığıyla ilgili feryatların duyulmasını isteyen Barut, "Gençlerimizin adalet çağrısına kulak verin. Alım bekleyen binlerce adayın hakkını koruyun" dedi.

MÜLAKAT TEPKİSİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alarak 29. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne (POMEM) alım süreciyle ilgili konuşan Barut, "Günlerdir yüksek KPSS ve yüksek spor puanı alan gençlerimizin işe alımlara dair feryat ve haklı tepkileriyle ilgileniyoruz. Hem KPSS'de hem de spor alanında yüksek puanlar alan gençlerimiz, sözlü mülakat kısmında yaşadıkları haksızlıklardan şikayet ediyor" diye konuştu.

"DERECE YAPANLAR BAŞARISIZ SAYILDI MI?"

Polis adaylarıyla ilgili ortaya atılan iddiaların ve somut şaibe savlarının titizlikle araştırılıp adaletin sağlanmasını ve haksızlıkların giderilmesini talep eden Ayhan Barut, şunları kaydetti:

"POMEM'e girmek için aday olan bir gencimiz, 'Yüksek puanlarıma rağmen sözlü mülakattaki adaletsizlik nedeniyle baraj altı bırakıldım. Benim gibi bu durumu yaşayan binlerce genç var' diye feryat ediyor. Bu 29. Dönem POMEM alımlarında çok ciddi biçimde şaibelerin olduğu ileri sürülüyor. KPSS ve spor alanında düşük puan alanların asil, derece yapmış gençlerimizin başarısız sayıldığı konuşuluyor. Alımlarla ilgili sürecin adil olmadığını ifade eden gençlerimizin adalet çağrısına kulak verin. Alım bekleyen binlerce adayın hakkını koruyun."