Kulis: Erdoğan'ın Hakan Fidan, Hasan Doğan ve İbrahim Kalın'la ilgili planı netleşiyor

Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt, 14 Mayıs'ta düzenlenecek seçim sonucunda cumhurbaşkanı değişiminin yaşanması halinde yeni sistemin gereği olarak ilginç bir de ilk yaşanacağını söyledi.

Üst düzey bürokratlarının tamamı, valiler ve üniversite rektörlerinin de buna dahil görevlerinden ayrılacaklarını dile getiren gazeteci, "Bunun nasıl olacağı tam bir muamma. Bu düzenleme nedeniyle, 'Kesin gidiyorlar' izlenimi yaratmaması için üst düzey bürokratların istifa ederek milletvekili aday olmaları da engellendi" ifadesini kullandı.

Bozkurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın çevresinde de bunu yaptığını belirterek "MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a ve özel kalemi Hasan Doğan'a izin vermedi. Fidan ile Doğan, Erdoğan’a göre mutlak kazanacağı seçimler sonrasında bakan olacaklar. İbrahim Kalın da uzun süren iddiaların ardından MİT Başkanı koltuğuna oturacak gibi. Plan bu" diye yazdı; ardından şunları kaydetti:

"Millet ittifakında hayli yoğunlaşan kimlerin bakan olacağı, üst düzey bürokratik makamlara kimlerin geleceği tartışmaları AKP içinde de eksik değil, tablonun olumsuzluğuna karşın. Bakanlar seçimlerde liste başı aday olacak ama seçimi kazanmaları halinde çoğu milletvekilliğinde kalacak ve yerlerine yeni bakanlar atanacak. Ve buna kendileri karar vermeyecek."

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