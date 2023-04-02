İYİ Parti binasına 'tesadüfi saldırı': O görüntü bulundu mu?

Zeytinburnu'ndaki İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına isabet eden kurşunun, 'inşaat bekçisinin hırsızlık girişimini engellemek amacıyla ateşlediği silahından çıktığı' tespiti sonrası cevapsız kalan bazı sorular, dikkati çekti.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, İstanbul Valiliği'nin söz konusu açıklamasını bir kez daha okurlarıyla paylaşarak şu soruları yöneltti:

Hırsızlık olayının kamera kayıtları nerede?





Bekçi, 7-8 el ateş ettikten sonra neden yetkilileri bilgilendirmedi?





14 saat sonra harekete geçildi?





7-8 el ateş sesini kimse duymadı mı?





Hırsızlar, inşaat şantiyesinden il binasına doğru kaçmışsa, yolun altında kalan (kot altı 4-5 metre) il binasına kurşun nasıl isabet eder, koltuğa saplanır?





Ve o hırsızlar bulundu mu?

VALİLİK AÇIKLAMASINDA NE DENİLİYORDU?

Valiliğin açıklamasında mermilerin geliş istikametinin E-5 Otoyolu karşısındaki inşaat şantiyesi olduğu belirtilerek "Şantiye yetkilileriyle yapılan görüşmelerde 30 Mart 2023 Perşembe günü saat 21.30 sıralarında şantiyeden hırsızlık teşebbüsünde bulunan şüphelilerin, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binası istikametine doğru kaçmaları nedeniyle şantiye görevlisi M.E. adlı şüpheli şahsın bulundurma ruhsatlı tabancası ile 7-8 el ateş ettiği beyan edilmiştir. Adı geçen şüpheli şahıs olayda kullanılan tabanca ile yakalanmış olup aynı silaha ait kovanlar elde edilmiştir. Şüpheli şahsın ifadesinde ‘hırsızlık teşebbüsünde bulunan 3 şüphelinin olay yerinden kaçarak uzaklaştıkları, İYİ Parti İl Binasında görevli iki Özel Güvenlik personelinin de ‘silah sesi duymadıkları' beyan edilmiştir" ifadelerine yer verilmişti.

İYİ PARTİ GENEL SEKRETERİ POYRAZ: MÜMKÜN DEĞİL

Erkin'in aktardığına göre İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, bir silahın etki mesafesinin 25 metre, maksimum 100 metre olduğunu herkesçe bilindiğini vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"(...) Atıcılıkla ilgili kriminal bilgi… İYİ Parti il başkanlığının lokasyonunu iyi analiz etmek gerekiyor. Önünden yol geçiyor ve yolun altında. Kot altı yani. Yolun karşısından bir atış olduğu takdirde binanın zemin katına kurşunun isabet edebilmesi mümkün değil. Kaldı ki kurşun deliklerinden bir tanesi zemin katta. Deliği karşıya alıp baktığınız zaman bu yoldan atışla mümkün! Diğer kurşunda üçüncü katta. İki kurşun arasında 10 metre mesafe var. Dolayısıyla bu atışın hırsız kovalamacasında yaşanması teknik olarak mümkün değil, fizik kurallarına aykırı.”

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