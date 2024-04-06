Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi İdris Bozkurt: SMA hastalarına zekat verilemez

Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte pek çok vatandaş, zekât, fitre ve fidye bağışında bulunuyor.

İhtiyaç sahiplerine yapılan bu yardımlarla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt'tan çarpıcı bir açıklama geldi. Bozkurt, zekat, fidye ve fitrenin SMA hastası çocukların ailelerine verilemeyeceğini iddia etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, Diyanet TV'de fitre, zekât ve fidyenin kendine özel şartları olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu şartlarda olan kişiye zekat ve fitre verilemez. SMA hastalıklarıyla mücadele eden insanlara yardımcı olmamak mı lazım? Olabilir ama zekât ve fitreyle değil.

Zekat, fitre ve fidye özel bir yerdir, sarf yerleri özeldir. Buralar için, zekat, fitre ve fidye verilemez. Çünkü o ibadetin geçerli şartları tam manasıyla oluşmuyor. Gönüllü bağışlar yapılabilir.

Yurt dışında büyük meblağlarla karşılanıyor ve yüzde yüz tedavisi yok. Bu meblağlar dışarıya gidiyor ve sonuç alınıyor mu? Umut."