Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi İdris Bozkurt: SMA hastalarına zekat verilemez

Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi İdris Bozkurt, SMA hastalığıyla mücadele eden ailelere, zekat, fitre ve fidye verilemeyeceğini söyledi.

Son Güncelleme:
Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi İdris Bozkurt: SMA hastalarına zekat verilemez

Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte pek çok vatandaş, zekât, fitre ve fidye bağışında bulunuyor.

İhtiyaç sahiplerine yapılan bu yardımlarla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt'tan çarpıcı bir açıklama geldi. Bozkurt, zekat, fidye ve fitrenin SMA hastası çocukların ailelerine verilemeyeceğini iddia etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, Diyanet TV'de fitre, zekât ve fidyenin kendine özel şartları olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu şartlarda olan kişiye zekat ve fitre verilemez. SMA hastalıklarıyla mücadele eden insanlara yardımcı olmamak mı lazım? Olabilir ama zekât ve fitreyle değil.

Zekat, fitre ve fidye özel bir yerdir, sarf yerleri özeldir. Buralar için, zekat, fitre ve fidye verilemez. Çünkü o ibadetin geçerli şartları tam manasıyla oluşmuyor. Gönüllü bağışlar yapılabilir.

Yurt dışında büyük meblağlarla karşılanıyor ve yüzde yüz tedavisi yok. Bu meblağlar dışarıya gidiyor ve sonuç alınıyor mu? Umut."

Etiketler
Diyanet
Son Güncelleme:
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
NOW TV'nin yıldızı Show TV'ye geçti; Transfer resmen duyuruldu NOW TV'nin yıldızı Show TV'ye geçti; Transfer resmen duyuruldu
Bakımı kolay 11 iç mekan bitkisi, Yeni trend birçok evde yer almaya başladı Bakımı kolay 11 iç mekan bitkisi, Yeni trend birçok evde yer almaya başladı
ÇOK OKUNANLAR
Kredi kartı sahiplerine kötü haber Kredi kartı sahiplerine kötü haber
CHP'den Hatay'da mazbatanın AKP adayı Öntürk'e verilmesine tepki CHP'den Hatay'da mazbatanın AKP adayı Öntürk'e verilmesine tepki
Şanlıurfa'da otogarda silahlı çatışma: 1 ölü 2'si polis 10 yaralı 1 ölü 2'si polis 10 yaralı
Uzmanı perde arkasını açıkladı: Memur ve emekli maaşı neden bayram öncesi ödenmedi? Memur ve emekli maaşı neden bayram öncesi ödenmedi?
İmamoğlu'na tehdit: "Dişe diş, kana kan, ben ya da başka birisi onu yaşatmaz" "Dişe diş, kana kan, ben ya da başka birisi onu yaşatmaz"