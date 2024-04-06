Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kadın, silahlı saldırı sonucu yaralandı.

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Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı.

Beyazevler Mahallesi'nde S.E. (22), otomobiline bindiği esnada kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ayağından yaralanan S.E, sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, 15 boş kovan buldu.

Öte yandan, bölgede park halindeki iki araca da kurşun isabet etti.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA

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