Şanlıurfa'da otogarda silahlı çatışma: 1 ölü 2'si polis 10 yaralı

Şanlıurfa otogarında alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı. Yaşanan kavganın ortasında kalan 46 yaşındaki Halil Deveci hayatını kaybederken, 1’i polis 10 kişi ise yaralandı.

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Şanlıurfa'da otogarda silahlı çatışma: 1 ölü 2'si polis 10 yaralı

Akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesindeki Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yaşandı. İddiaya göre otogardaki Nazar firmasına ait bilet gişesine gelen bir grup ile çalışanlar arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Silah ve bıçak kullanıldığı kavganın ortasında kalan 10 yaşındaki Halil Deveci hayatını kaybederken 10 kişi ise yaralandı. Yaralılardan birinin kavgaya müdahale eden polis olduğu öğrenildi. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Otogar içerisinde yaşanan kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde şahısların birbirlerine ateş açmaları ve vurmaları yer alıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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