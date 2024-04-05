Tayvan'daki 7,4'lük deprem: 10 kişi hala kayıp

Depremin ardından oluşturulan Acil Operasyon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Hualien'in kuzeyindeki Taroko Ulusal Parkı'nda kayıp olduğu bildirilen biri Kanada vatandaşı üç kişiye ulaşıldı.

Arama ve kurtarma ekipleri halen haber alınmayan 2'si Avustralya vatandaşı 10 kişiyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada depremin ve artçı sarsıntıların neden olduğu heyelanların yolları ve geçitleri kapatması nedeniyle bölgede 636 kişi mahsur durumda.

Mahsur kalanların büyük bölümü, kara yolunun iki yönden kapaması nedeniyle ulaşımın kesildiği Taroko Ulusal Parkı çevresindeki otellerde ve barınaklarda bekliyor.

DEPREMDE 12 KİŞİ ÖLDÜ, 1133 KİŞİ YARALANDI

Resmi rakamlara göre, depremde şu ana kadar 12 kişi hayatını kaybetti, 1133 kişi yaralandı.

Deprem ve artçıları 24 toprak kaymasına neden olurken 35 kara yolu, köprü ve tünel hasar gördü. Hualien ve çevresinde toplam 125 binada hasar meydana geldi.

Depremin ardından ikisi 6'dan büyük 500'den fazla artçı sarsıntı kaydedildi.

TAYVAN'DAKİ DEPREM

Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinde 3 Nisan'da 7,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinin 18 kilometre güneyi olduğunu bildirmişti.

Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi (CWA) ise depremin büyüklüğünü 7,2 olarak duyururken, bunun son 25 yılda Tayvan'ı vuran en güçlü deprem olduğunu belirtmişti.

Tayvan'da 21 Eylül 1999'da Taipei'nin 150 kilometre güneyindeki Jiji'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 2 bin 400 kişi hayatını kaybetmiş, 100 binden fazla kişi yaralanmış, binlerce bina yıkılmıştı.