Dilencinin Üzerinden Çıkan Parayı 6 Kişi Zor Saydı

Yalova'da zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği dilenci operasyonunda, bir dilencinin üzerinden tam 164 bin TL çıktı. Ekipler, M.P. isimli şahsın pazaryeri ve İDO İskelesi çevresinde dilencilik yaptığı tespit ettikten sonra başarılı bir operasyonla yakaladı. Zabıta Karakolu'nda yapılan üst aramasında, dilencinin üzerinde 164 bin 125 TL ile birlikte 10 euro ve 5 dolar bulundu. Paraların sayılmasında 6 zabıta personeli görev aldı.

M.P.’nin dilencilik yaparak elde ettiği paralarla ilgili olarak yasal işlem başlatıldı ve zabıta ekipleri, paralara tutanakla el koydu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA