Dilencinin Üzerinden Çıkan Parayı 6 Kişi Zor Saydı

Yalova'da zabıta tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan bir dilencinin üzerinden 164 bin TL çıktı. Dilencinin paralarını 6 zabıta personeli ancak sayabildi.

Dilencinin Üzerinden Çıkan Parayı 6 Kişi Zor Saydı

Yalova'da zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği dilenci operasyonunda, bir dilencinin üzerinden tam 164 bin TL çıktı. Ekipler, M.P. isimli şahsın pazaryeri ve İDO İskelesi çevresinde dilencilik yaptığı tespit ettikten sonra başarılı bir operasyonla yakaladı. Zabıta Karakolu'nda yapılan üst aramasında, dilencinin üzerinde 164 bin 125 TL ile birlikte 10 euro ve 5 dolar bulundu. Paraların sayılmasında 6 zabıta personeli görev aldı.

Dilencinin Üzerinden Çıkan Parayı 6 Kişi Zor Saydı - Resim : 1

M.P.’nin dilencilik yaparak elde ettiği paralarla ilgili olarak yasal işlem başlatıldı ve zabıta ekipleri, paralara tutanakla el koydu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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