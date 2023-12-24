Dilencinin üzerinden çıkan altınlar pes dedirtti

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri vatandaşların duygularını sömüren dilencilere göz açtırmıyor. Son olarak yapılan denetimler sırasında bir dilencinin üzerinden 1 tam, 1 yarım, 1 çeyrek altın ve 46 TL para çıkarken bir başka dilencinin üzerinde ise bin 265 TL bulundu.

Son Güncelleme:
Dilencinin üzerinden çıkan altınlar pes dedirtti

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri kentte insan yoğunluğunun fazla olduğu meydan, caddeler ile cami çevrelerinde vatandaşların inanç ve duygularını sömürerek dilencilik yapan kişilere fırsat vermiyor. Belirlenen noktalarda ekipler tarafından düzenli olarak çalışma gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda son olarak Atakent Bulvarı’nda dilencilik yaptığı belirlenen yabancı uyruklu bir dilencinin üzerinden 1 tam, 1 yarım, 1 çeyrek altın ve 46 TL para çıktı.

Yine aynı şekilde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi çevresinde dilencilik yapan bir başka kişinin üzerinde ise bin 265 TL para bulundu. Dilenciler hakkında ‘5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 33’üncü maddesi gereği işlem uygulanırken üzerinden çıkan para ve altınlara el konuldu.

Dilencinin üzerinden çıkan altınlar pes dedirtti - Resim : 1

"VATANDAŞLARIMIZI UYARIYORUZ"

Dilencilik yapan kişilere yönelik yürütülen operasyonlarla ilgili bilgi veren Zabıta Dairesi Başkanlığı Atakum Bölge Amiri Yakup Kurt, “Dilencilik yapan kişilerin özellikle duygusal hikayeler ve manipülatif yöntemlerle yardım talebinde bulundukları noktalarda yoğun olarak çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu tür dilencilerin tespit edilmesi ve önlenmesi amacıyla ekiplerimiz titizlikle çalışıyor. Vatandaşlarımızı tekrar iyi niyetlerini kötüye kullanmaya çalışan bu kişilere inanmamaları noktasında uyarıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Altın
Son Güncelleme:
Uğraşmanıza gerek yok: Kuru fasulye böyle daha hızlı pişiyor Uğraşmanıza gerek yok: Kuru fasulye böyle daha hızlı pişiyor
Krizin faturası öğrencilere kesildi: Üniversiteyi bırakan öğrenci sayısı 50 ilin nüfusunu solladı! Üniversiteyi bırakan öğrenci sayısı 50 ilin nüfusunu solladı!
Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken taziye mesajı: Yanlış zamanda doğduk Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken taziye mesajı: Yanlış zamanda doğduk
Uzun yaşam takviyesiymiş! Canan Karatay'da önermişti Uzun yaşam takviyesiymiş! Canan Karatay'da önermişti
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan 6 askerin kimliği belli oldu 6 şehidin kimliği belli oldu
Ekşi Sözlük kullanıcılarına soruşturma: Şehitlere yönelik suç unsuru paylaşımlar tespit edildi Şehitlere yönelik suç unsuru paylaşımlar tespit edildi
ÇOK OKUNANLAR
Asgari ücrette kritik hafta: İşte masadaki zam senaryoları İşte masadaki zam senaryoları
Paraya para demeyecekler: 2024 yılında zengin olacak 5 burç açıklandı 2024 yılında zengin olacak 5 burç açıklandı
Sektör temsilcisi açıkladı: 2024’te otomobil fiyatları ve vergiler artar mı? 2024’te otomobil fiyatları ve vergiler artar mı?
Emekli Albay Orkun Özeller: Bunları daha önce anlatmadığım için kendimi sorumlu hissediyorum Emekli Albay Orkun Özeller: Bunları daha önce anlatmadığım için kendimi sorumlu hissediyorum
Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiriyor: Bakanlık harekete geçti Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiriyor: Bakanlık harekete geçti