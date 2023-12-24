Ekşi Sözlük kullanıcılarına soruşturma: Şehitlere yönelik suç unsuru paylaşımlar tespit edildi

Kuzey Irak'taki operasyonlarda şehit olan askerlere yönelik suç unsuru bulunduran paylaşım yaptığı öne sürülen Ekşi Sözlük kullanıcılarına soruşturma açıldığı bildirildi.

Ekşi Sözlük kullanıcılarına soruşturma: Şehitlere yönelik suç unsuru paylaşımlar tespit edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK), 2 gündür yoğun bir şekilde Irak'ın Kuzey bölgelerine operasyonlarını arttırmış bulunuyor.

PKK'ya yönelik operasyonda 13 örgüt üyesi etkisiz hale getirilirken, 12 asker şehit düştü.

Ekşi Sözlük'te şehit askerlere ve operasyona yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımları yapanlar hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Konuyla ilgili Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ekşi Sözlük isimli sosyal paylaşım sitesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şehit olan askerlerimize yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımları yapanlar hakkında resen soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: Gerçek Gündem

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