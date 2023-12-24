Krizin faturası öğrencilere kesildi: Üniversiteyi bırakan öğrenci sayısı 50 ilin nüfusunu solladı!

Giderek derinleşen ekonomik kriz ve artan yoksulluk, özellikle eğitim çağındaki gençleri eğitimden koparıp işçileştiriyor.

Yapılan bir araştırmaya göre, 2021 ve 2022 yılında üniversiteyi bırakan gençlerin toplamı 728 bin 490'ı buldu.

Üniversiteyi en çok terk etme büyük şehirlerde olurken üniversitelerini bırakan öğrenci sayısı ülkedeki 50 ilin nüfusunu geride bıraktı.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) verilerine göre, Gösterge Değerleri Raporu’nda yer alan “Mezunlar Hariç Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı” verisine göre 2021’de 338 bin 926, 2022’de ise yaklaşık 389 bin 564 öğrenci binbir zorlukla kazandığı üniversitesini bırakmak zorunda kaldı.

2022 yılında okulu bırakan öğrencilerin üniversitelere göre dağılımında ise Ege Üniversitesi ilk sırada, Uludağ Üniversitesi ikinci, Kocaeli Üniversitesi ise üçüncü sırada geliyor.

Sadece İstanbul Üniversitesi’ni bırakan öğrenci sayısı son iki yılda 23 bine yaklaştı.

İşte 2022 yılında okulu bırakan öğrencilerin üniversitelere göre dağılımı:

• Ege Üniversitesi: 12 bin 121

• Uludağ Üniversitesi: 11 bin 556

• Kocaeli Üniversitesi: 10 bin 902

• İstanbul Üniversitesi: 10 bin 573

• Ankara Üniversitesi: 10 bin 175

• Karabük Üniversitesi: 10 bin 120

• Süleyman Demirel Üniversitesi: 8 bin 464

• Dumlupınar Üniversitesi: 8 bin 379

• Akdeniz Üniversitesi: 7 bin 870

• Dokuz Eylül Üniversitesi: 7 bin 62

Kaynak: Gerçek Gündem