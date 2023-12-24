Milli Savunma Bakanı Irak sınırına gitti

Geçtiğimiz günden beri yoğun çatışmaların yaşandığı Irak Kuzey bölgesine giden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e TSK'daki komuta kademesi eşlik etti.

Milli Savunma Bakanı Irak sınırına gitti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak sınır hattına gitti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gece boyunca Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden operasyonları yöneten Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sabahın ilk ışıklarıyla beraber Irak sınır hattına gitti" ifadelerine yer verildi.

Bakan Güler'in beraberinde TSK komuta kademesi de bulunuyor.

Kaynak: AA

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Irak Kuzey Irak operasyon - Metina Yaşar Güler
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