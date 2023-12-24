İçişleri Bakanlığı 'silahlar' için harekete geçti: Yeni cezalar geliyor

Gazete Pencere'den Nuray Babacan'ın edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ilgili bakanlıkların katılımıyla yapılan toplantıda, İçişleri Bakanlığı’nın ruhsatlı silahların yasadışı kullanımına yeni cezalar değerlendirildi. Teklife son şekli verildikten sonra yeni yılda TBMM’ye gönderilmesi planlanıyor. Teklifte, emniyet mensuplarının emeklilik sürelerinin uzatılması gibi maddelerin de olması bekleniyor. Ancak, bu konu henüz kesinleşmedi.

Bu madde teklifte olursa, düzenleme şöyle olacak;

EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ

“Şu anda 55 olan emeklilik yaşı, sınıf üstü emniyet müdürleri ve birinci sınıf emniyet müdürleri için 65’e, diğer emniyet müdürleri için 62, diğer emniyet hizmetleri sınıfı personeli için 60’a yükseltilecek. Taslağın gerekçesinde, “Değişiklik ile emniyet teşkilatında oluşan deneyimli personel ihtiyacını karşılamak, bilgi, birikim ve uzmanlıklarından daha fazla süre istifade etmek amacıyla üst yönetici, orta kademe yönetici ve diğer emniyet hizmetleri sınıfı personelin yaş hadlerinin kademeli olarak artırılması amaçlanmıştır” denildi.

YENİ CEZALAR GELİYOR

Taslağın, silah ruhsatları, kuru sıkılar, ikamette bulundurma ruhsatları gibi konularda getirmeyi amaçladığı yeni kurallar şöyle olacak:

*ilk defa silahı veya silahları çalınan veya kaybedenlere, yeni silah müracaatlarında tek bir silah için taşıma veya bulundurma izni verilecek. Bu yeni silahın devri halinde yeni taşıma veya bulundurma izni verilebilecek. Ancak, iki defadan fazla ruhsatlı silahını kaybedenlerin silah vesikası geri alınacak.

SUÇ ÖRGÜTLERİNE SATIYORLAR

*Bu kişilere fiil tarihinden itibaren 5 yıl geçmedikçe silah bulundurma ve taşıma izni verilmeyecek. Bu maddenin gerekçesinde, “Ruhsata bağlanmış silahların kayıp-çalıntı olduğu beyan edilerek, silah ruhsatı alınmasında engeli bulunan kişilere, terör örgütlerine veya organize suç örgütlerine satılmasının engellenmesi, ruhsatlı silahların yasadışı kullanım alanına çıkarılmasına engel olunması ve suç ve suçlu ile mücadele edilmesi, suç işlenmesinin önlenmesi amaçlanmıştır” denildi.

*Taslakta ayrıca, ateşli silahları, bunlara ait mermileri, monte edildiği ateşli silaha vahim silah niteliği kazandıran parçaları ülkeye sokanlar, ülkede yapılmış silahlara monte edenler, buna aracılık edenler ve satanlara verilen ceza artırılarak, 5 yıldan 12 yıla kadar hapis olarak belirlendi.

KURU SIKIDAN SİLAH ÜRETMEK

*Taslakta ilk kez ceza kapsamına alınan bir başka konu ise kuru sıkı silahlarla ilgili oldu. Kuru sıkı olarak tabir edilen ses veya gaz fişeği ya da benzerlerini atabilen silahı, teknik özelliklerinde değişiklik yaparak bu kanun hükümlerine tabi silah vasfına dönüştürenlere ceza geliyor. Bu kişiler, 5 yıldan 12 yıla kadar hapis ve 500 günden 15 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacaklar.

*Ayrıca ateşli silahların ana parçalar ile aksamının mevzuata aykırı bir şekilde satılması, bulundurulması, taşınmasına yönelik cezalar artırılıyor. Bu suçu işleyenler ve bu su silahları veya parçalarını alanlar 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası, 500 güne kadar adli para cezası olacak. Ateşli silahı, ana veya balistik önemi haiz veya monte edildiği silaha vahim silah niteliği kazandıranlara 5 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilecek.

İZİNSİZ TAŞIMA CEZASI

*İkamette bulundurma izni verilen silahların, ikamet değişikliği nedeniyle taşınması sırasında yapılan nakil işlemini, nakil izni almadan gerçekleştirenlere 50 binden 250 bin liraya kadar para cezası verilecek.

* Uzman erbaş statüsünde istihdam edilen personelin, taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkum olması durumunda, sözleşmeleri feshedilecek.