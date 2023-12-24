Terapide cinsel saldırı iddiası

Psikiyatrist M.O. hakkında, bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Son Güncelleme:
Terapide cinsel saldırı iddiası

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, S.Ç. isimli bir kadın, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusunda, psikiyatrist M.O.’nun kliniğinde cinsel saldırıya maruz kaldığını belirtti.

S.Ç. suç duyurusunda, 2021 yılının Nisan-Eylül ayları arasında psikiyatrist M.O.’nun kendisine terapi verdiğini ancak M.O.’nun hasta-doktor ilişkisi dışına çıkarak özel hayatıyla ilgilenip samimi davranışlar sergilediğini anlattı.

S.Ç., bir süre sonra da M.O.’nun kendisine cinsel saldırıda bulunduğu belirtti. S.Ç.’nin avukatı suç duyurusunda, “M.O. terapi sonunda müvekkile sarılmış ve cinsel bölgelerine dokunmaya başlamıştır. Müvekkil, yaşadığı psikolojik sıkıntılarını atlamak ve tedavi görmek için geldiği klinikte, doktorun yaptığı bu davranışlardan dolayı şok olmuş, şüpheliyi durdurmuş ve klinikten çıkmıştır” ifadelerinin kullandı.

DAHA ÖNCE CEZA ALMIŞ

Cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen M.O., daha önce de psikolog olmayan birini psikolog olarak tanıtıp yanında çalıştırmıştı. M.O. bu yüzden Türk Tabipleri Birliği’nden (TTB) iki ayrı ceza aldı. TTB, M.O.’ya “15 gün meslekten men” ve 1950 TL para cezası verdi.

Son Güncelleme:
Gönül Dağı dizisine veda etmişti: Elif hemşirenin paylaşımları şaşırttı Gönül Dağı dizisine veda etmişti: Elif hemşirenin paylaşımları şaşırttı
Uğraşmanıza gerek yok: Kuru fasulye böyle daha hızlı pişiyor Uğraşmanıza gerek yok: Kuru fasulye böyle daha hızlı pişiyor
Şehidin son paylaşımı yürek burktu Şehidin son paylaşımı yürek burktu
AKP, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nden terör saldırılarıyla ilgili ortak bildiri AKP, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nden terör saldırılarıyla ilgili ortak bildiri
ÇOK OKUNANLAR
Asgari ücrette kritik hafta: İşte masadaki zam senaryoları İşte masadaki zam senaryoları
'Erdoğan, Yeniden Refah'ı henüz ikna edemedi; Erbakan'ın eniştesinin eleştirileri hayli sert' 'Erdoğan, Yeniden Refah'ı henüz ikna edemedi'
Diyarbekirspor maçı sonrası ceza yağdı: PFDK’dan Bursasporlu 7 futbolcuya men cezası PFDK’dan Bursasporlu 7 futbolcuya men cezası
Terapide cinsel saldırı iddiası Terapide cinsel saldırı iddiası
Dilan Polat'ın astroloğu: Tutuklanacağını söylemiştim; yine sordu, tahliyesi için tarih verdim Dilan Polat'ın astroloğu: Tutuklanacağını söylemiştim; şimdi tahliyesi için tarih verdim