Kaza yapan araç köprüde asılı kaldı

İstanbul Üsküdar'da otomobil köprünün üzerinde asılı durdu. Otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kurtarıldı.

Kaza yapan araç köprüde asılı kaldı

Üsküdar'da, bariyerlere çarpan otomobil köprünün üzerinde asılı kaldı.

Acıbadem Mahallesi Çeçen Sokak’tan çıkarak Uzunçayır Kavşağı'na dönmeye çalışan C.T. idaresindeki 34 GJJ 599 plakalı otomobil bariyerlere çarparak arkasındaki köprüde asılı kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, 1,10 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü C.T'ye para cezası kesilerek ehliyetine el konuldu.

Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Trafik kazası Üsküdar
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